Хргович хоче зустрітися з Джошуа в титульному бою

Обов'язковий претендент на титул IBF у надважкій вазі Філіп Хргович хоче отримати бій проти Ентоні Джошуа.

Про це розповів сам боксер.

"Є багато варіантів, але я наступний у черзі. Хто б не став моїм суперником, я знаю, що боротимуся за титул. Я просто хочу титульний бій. Мені байдуже з ким битися.

Якщо говорити про мої вподобання, то я хотів би битися з Ентоні Джошуа. Це одне із найгучніших імен у спорті, але я знаю, що можу перемогти", - розповів Хргович.