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Хргович хоче зустрітися з Джошуа в титульному бою

Філіп Хргович прокоментував свого наступного суперника
Сьогодні 14:14 199 0
Хргович хоче зустрітися з Джошуа в титульному бою
Фото - Getty Images
#Ентоні Джошуа, #Філіп Хргович

Джерело - isport.ua.

Обов'язковий претендент на титул IBF у надважкій вазі Філіп Хргович хоче отримати бій проти Ентоні Джошуа.

Про це розповів сам боксер.

"Є багато варіантів, але я наступний у черзі. Хто б не став моїм суперником, я знаю, що боротимуся за титул. Я просто хочу титульний бій. Мені байдуже з ким битися.

Якщо говорити про мої вподобання, то я хотів би битися з Ентоні Джошуа. Це одне із найгучніших імен у спорті, але я знаю, що можу перемогти", - розповів Хргович.

Титул IBF, яким зараз володіє Олександр Усик, стане вакантним у разі проведення реваншу між українцем і Тайсоном Ф'юрі.

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