Руїс: Я молився за Паркера, хотів, щоб він виграв у Вайлдера

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Енді Руїс (35-2, 22 КО) підтримував Джозефа Паркера (34-3, 23 КО) у бою з Деонтеєм Вайлдером (43-3-1, 42 КО).

Про це розповів сам американський боксер.

"Я насправді молився за Джозефа Паркера, я хотів, щоб він виграв. Я хотів, щоб він побив Вайлдера, тому що він говорив багато лайна. Він наговорив стільки лайна всім, кажучи, що збирається нокаутувати цього хлопця і того хлопця. Я був дуже щасливий за Джозефа Паркера, чувак.

Він завдав мені першої поразки. Я знаю, що це була не справжня поразка, але він переміг мене там, у його рідному місті, і я був би не проти повторити цей бій. Я також хочу побачити, чи захоче Ей Джей повторити бій, отримати трилогію, можливо, ні", - сказав Руїс.