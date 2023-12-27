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Вайлдер: Я набагато кращий боєць, ніж Паркер

Деонтей Вайлдер прокоментував поразку від Джозефа Паркера
Сьогодні 10:29 192 0
Вайлдер: Я набагато кращий боєць, ніж Паркер
Фото - Getty Images
#Джозеф Паркер, #Деонтей Вайлдер

Джерело - MichaelBenson.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-3-1, 42 КО) пояснив поразку від Джозефа Паркера (34-3, 23 КО).

Про це розповів сам американський боксер.

"Мій таймінг був не в порядку через простій. Я розчарований, оскільки знаю, що я набагато кращий боєць, ніж він. Я кілька разів вразив його, але певні речі я не виконав успішно.

Я зволікав, і я не можу зрозуміти причину цього. Він взагалі не здатний мене перемогти, навіть у прекрасний для нього день.

Паркер нічого не робив. Ми обидва нічого не зробили", – сказав Вайлдер.

Нагадаємо, Вайлдер сенсаційно програв Паркеру рішенням суддів.

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