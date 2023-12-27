Вайлдер: Я набагато кращий боєць, ніж Паркер

Джерело - MichaelBenson.
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-3-1, 42 КО) пояснив поразку від Джозефа Паркера (34-3, 23 КО).
Про це розповів сам американський боксер.
"Мій таймінг був не в порядку через простій. Я розчарований, оскільки знаю, що я набагато кращий боєць, ніж він. Я кілька разів вразив його, але певні речі я не виконав успішно.
Я зволікав, і я не можу зрозуміти причину цього. Він взагалі не здатний мене перемогти, навіть у прекрасний для нього день.
Паркер нічого не робив. Ми обидва нічого не зробили", – сказав Вайлдер.
Нагадаємо, Вайлдер сенсаційно програв Паркеру рішенням суддів.