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Руїс: Я б хотів, щоб у нас з Джошуа була трилогія

Енді Руїс прокоментував перемогу Ентоні Джошуа у поєдинку проти Отто Валліна
Сьогодні 18:28 155 0
Руїс: Я б хотів, щоб у нас з Джошуа була трилогія
Фото - Getty Images
#Ентоні Джошуа, #Енді Руїс, #Отто Валлін

Джерело - boxingnews24.com.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Енді Руїс (35-2, 22 КО) готовий втретє вийти в ринг проти Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО).

Про це розповів сам американський боксер.

"Нема чому дивуватися. Я думаю, що він (Джошуа – прим.) зробив те, що мав. Його суперник не мав достатньо навичок.

Мені здається, що він (Валлін – прим.) не мав плану на бій з Джошуа. Коли ви б’єтеся з Ентоні, у вас повинен бути план. Мені б хотілося, щоб це був (наступним суперником Джошуа - прим.) хтось із більшою кількістю навичок, той, хто хоче виграти бій і завдавати ударів, як я.

Я би хотів, щоб у нас з Джошуа була трилогія", – сказав Руїс.

Нагадаємо, Руїс та Джошуа зустрічалися двічі: у червні 2019-го Енді переміг технічним нокаутом, а у реванші у грудні 2019-го Ентоні виграв одностайним рішенням суддів.

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