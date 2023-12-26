Руїс: Я б хотів, щоб у нас з Джошуа була трилогія

Джерело - boxingnews24.com.
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Енді Руїс (35-2, 22 КО) готовий втретє вийти в ринг проти Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО).
Про це розповів сам американський боксер.
"Нема чому дивуватися. Я думаю, що він (Джошуа – прим.) зробив те, що мав. Його суперник не мав достатньо навичок.
Мені здається, що він (Валлін – прим.) не мав плану на бій з Джошуа. Коли ви б’єтеся з Ентоні, у вас повинен бути план. Мені б хотілося, щоб це був (наступним суперником Джошуа - прим.) хтось із більшою кількістю навичок, той, хто хоче виграти бій і завдавати ударів, як я.
Я би хотів, щоб у нас з Джошуа була трилогія", – сказав Руїс.
Нагадаємо, Руїс та Джошуа зустрічалися двічі: у червні 2019-го Енді переміг технічним нокаутом, а у реванші у грудні 2019-го Ентоні виграв одностайним рішенням суддів.