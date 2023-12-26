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Джошуа: Паркер показав, що стійкість приносить свої плоди

Ентоні Джошуа прокоментував перемогу Джозефа Паркера над ексчемпіоном світу Деонтеєм Вайлдером
Вчора 22:58 175 0
Джошуа: Паркер показав, що стійкість приносить свої плоди
#Ентоні Джошуа, #Джозеф Паркер, #Деонтей Вайлдер

Джерело - boxingscene.com.

Колишній чемпіон світу за версією WBO Джозеф Паркер (34-3, 23 КО) заслужив перемогу над Деонтеєм Вайлдером (43-3-1, 42 КО) під час вечора боксу у Саудівській Аравії.

Про це розповів ексчемпіон світу Ентоні Джошуа.

"Паркер виконав проти Вайлдера приголомшливу роботу. Він зазнав невдачі в бою з Джо Джойсом. Паркер показав, що стійкість приносить свої плоди.

Даніель Дюбуа кілька разів зазнав невдачі. Він показав стійкість, і вона принесла результат. Ти здаєшся тільки тоді, коли всередині тебе вмирає дух гри.

Я запеклий гравець. Можете спитати про це у моїх друзів. Чи то гра в слова, шахи чи щось ще, ми всі суперничаємо один з одним. Я думаю, що тобі завжди варто спробувати знову знайти переможну стежку, навіть якщо кілька разів тебе спіткала невдача", – сказав Джошуа.

Нагадаємо, Вайлдер сенсаційно програв Паркеру рішенням суддів.

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