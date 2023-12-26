Руїс анонсував своє повернення на ринг

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Енді Руїс (35-2, 22 КО) готовий повернутися на ринг у 2024 році.

Про це розповів сам американський боксер.

"Мені потрібно підготуватися. Я почуваюся дуже добре. У 2024 році ми повертаємося.

Мені зробили операцію на правому плечі, тому я вже мав два місяці підготовки та відновлення. Мені потрібно ще два місяці, і я буду готовий боксувати наступного року. Мені потрібно перевірити всіх суперників і підготуватися. У 2024 році я збираюся піти за цим", - сказав Руїс.