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Руїс анонсував своє повернення на ринг

Енді Руїс прокоментував своє повернення
Сьогодні 19:26 112 0
Руїс анонсував своє повернення на ринг
Фото - Getty Images
#Енді Руїс

Джерело - boxingscene.com.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Енді Руїс (35-2, 22 КО) готовий повернутися на ринг у 2024 році.

Про це розповів сам американський боксер.

"Мені потрібно підготуватися. Я почуваюся дуже добре. У 2024 році ми повертаємося.

Мені зробили операцію на правому плечі, тому я вже мав два місяці підготовки та відновлення. Мені потрібно ще два місяці, і я буду готовий боксувати наступного року. Мені потрібно перевірити всіх суперників і підготуватися. У 2024 році я збираюся піти за цим", - сказав Руїс.

Раніше WBC виключила Руїса з рейтингу боксерів суперважкої ваги.

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