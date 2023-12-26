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Вайлдер вірить у бій з Джошуа

Деонтей Вайлдер прокоментував бій проти Ентоні Джошуа
Сьогодні 17:42 203 0
Вайлдер вірить у бій з Джошуа
Фото - Getty Images
#Ентоні Джошуа, #Деонтей Вайлдер

Джерело - MichaelBenson.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-3-1, 42 КО) готовий провести бій з ексчемпіоном Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО).

Про це розповів сам американський боксер.

"Команда Джошуа справді не хоче цього бою. Ви бачили, який щасливий був Джошуа після того, як я програв? Я засміявся і сказав: "Цей н#### дуже радіє".

Це завдяки мені він зміг виступити так виступити. Він думав: "Я не битимуся з Вайлдером".

Ходили чутки про те, що він завершить кар’єру, якщо я виграю. Ми все ще можемо провести бій 9 березня. Але для них це ідеальний спосіб уникнути мене", – сказав Вайлдер.

Нагадаємо, Вайлдер сенсаційно програв Паркеру рішенням суддів.

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