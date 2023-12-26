Бій завершився у 10 раунді

Джерело - Чемпіон.

Боксер другої легшої ваги Наоя Іноуе (26-0, 23 КО) переміг Марлона Тапалеса (37-4, 19 КО) та став абсолютним чемпіоном.

Іноуе нокаутував Тапалеса у 10-му раунді. У четвертому раунді Марлон побував у нокдауні. Бій відбувся на Ariake Arenа у Токіо.

Іноуя володів поясами WBC та WBO, які виграв у Стівена Фултона, а Тапалес - WBA та IBF, які здобув у поєдинку проти Муроджона Ахмадалієва.

Іноуе став першим в історії абсолютним чемпіоном другої легшої ваги, яка була введена у 1976 році. Також Наоя став другим абсолютним чемпіоном світу у двох дивізіонах в епоху чотирьох поясів.