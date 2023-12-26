Головне
Українські ветерани на Invictus Games - лауреати відзнаки Незламний дух України
Вчора 13:46 467
Зінченка включено до десятки найкращих лівих захисників світу за 2023 рік
Сьогодні 13:54 332
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом
Сьогодні 11:40 158340 8
Голкіперка збірної України претендує на нагороду Futsal Awards
Сьогодні 10:56 273
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року
Сьогодні 10:50 289932 1
Збірна Фінляндії зіграє з Канадою: розклад матчів чемпіонату світу-2023 на 26 грудня
Сьогодні 08:56 494
Борнмут Забарного прийме Фулгем: розклад матчів АПЛ на 26 грудня
Сьогодні 08:24 326
Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..."
Сьогодні 06:49 31189 4
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації
Вчора 21:07 50966
Беллінгем - фаворит на отримання Золотого м'яча-2024
Вчора 20:19 611
Прямі трансляції

Іноуе нокаутував Тапалеса та став абсолютним чемпіоном

Бій завершився у 10 раунді
Сьогодні 14:39 180 0
Іноуе нокаутував Тапалеса та став абсолютним чемпіоном

Джерело - Чемпіон.

Боксер другої легшої ваги Наоя Іноуе (26-0, 23 КО) переміг Марлона Тапалеса (37-4, 19 КО) та став абсолютним чемпіоном.

Іноуе нокаутував Тапалеса у 10-му раунді. У четвертому раунді Марлон побував у нокдауні. Бій відбувся на Ariake Arenа у Токіо.

Іноуя володів поясами WBC та WBO, які виграв у Стівена Фултона, а Тапалес - WBA та IBF, які здобув у поєдинку проти Муроджона Ахмадалієва.

Іноуе став першим в історії абсолютним чемпіоном другої легшої ваги, яка була введена у 1976 році. Також Наоя став другим абсолютним чемпіоном світу у двох дивізіонах в епоху чотирьох поясів.

Коментарі ()
Популярне зараз
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 158340 8
Декілька європейських грандів можуть виключити з єврокубків Декілька європейських грандів можуть виключити з єврокубків 713
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації 50966
Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..." Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..." 31189 4
Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів 5508
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 289932 1
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 13829
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 26136
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 37527
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 8996 2
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 44371 1
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 62179 1