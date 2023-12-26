Джойс: Паркер дуже добре боксував у поєдинку з Вайлдером

Джозеф Паркер (34-3, 23 КО) святкував заслужену перемогу над Деонтеєм Вайлдером (43-3-1, 42 КО).

Про це заявив британський боксер суперважкої ваги Джо Джойс (15-2, 14 КО).

"Я думав, що в 10-му раунді Вайлдер почне справді шукати удар. Паркер потрапляв по ньому хорошими оверхендами праворуч, він боксував дуже добре. Але якщо в бою з Вайлдером ти вимкнешся хоча б на секунду, то він тримає тебе під прицілом і тому прибиває.

Паркер протягом усього бою бився дуже добре, але потрібен лише один удар, а тим більше у випадку з Вайлдером. Я радий за Паркера. Він дуже добре боксував. Це був хороший бій", - сказав Джойс.