Чісора знищив російського боксера: Він виглядав як лайно у Саудівській Аравії

Британський ветеран хевівейту Дерек Чісора (34-13, 23 KO) негативно ставиться до рівня боксу російського суперважковаговика Арсланбека Махмудова (18-1, 17 КО) після його поразки від Агіта Кабаєла (24-0, 16 КО).

Про це заявив сам Чісора.

"Кабаєл був неймовірний, але росіян виглядав як лайно. Він просто надто великий. Він виглядав як лайно, його відшльопали.

Реванш із Кабайєлом? Можливо, можливо. Хто знає його", - сказав Чісора.