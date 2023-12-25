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Чісора знищив російського боксера: Він виглядав як лайно у Саудівській Аравії

Сьогодні 15:56 217 0
Чісора знищив російського боксера: Він виглядав як лайно у Саудівській Аравії
#Дерек Чісора

Джерело - iFL TV.

Британський ветеран хевівейту Дерек Чісора (34-13, 23 KO) негативно ставиться до рівня боксу російського суперважковаговика Арсланбека Махмудова (18-1, 17 КО) після його поразки від Агіта Кабаєла (24-0, 16 КО).

Про це заявив сам Чісора.

"Кабаєл був неймовірний, але росіян виглядав як лайно. Він просто надто великий. Він виглядав як лайно, його відшльопали.

Реванш із Кабайєлом? Можливо, можливо. Хто знає його", - сказав Чісора.

Чісора у 2017 році зазнав поразки від Кабаєла рішенням більшості суддів.

Нагадаємо, що 23 грудня Кабаєл переміг Махмудова технічним нокаутом у 4-му раунді у карді великого вечора боксу в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

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