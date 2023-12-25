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Воррен: Вайлдер у бою з Паркером виглядав жахливо

Сьогодні 10:55 166 0
Воррен: Вайлдер у бою з Паркером виглядав жахливо
#Френк Воррен, #Джозеф Паркер, #Деонтей Вайлдер

Джерело - talksport.com.

Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-3-1, 42 КО) перед поєдинком з ексчемпіоном Джозефом Паркером (34-3, 23 КО) мав проблеми зі здоров'ям.

Про це заявив промоутер Френк Воррен.

"Думаю, що він (Вайлдер - прим.) виглядав жахливо. Джозеф виглядав дуже добре з самого початку.

Я щойно розмовляв із Шеллі Фінкелем (менеджером Вайлдера - прим.), і він сказав мені, що у нього (Деонтея - прим.) була проблема (з травмою перед боєм - прим.). Він пішов в одну з кріокамер і довго там сидів.

Не знаю. Очевидно, повинно бути якесь виправдання", - сказав Воррен.

Напередодні Паркер переміг Вайлдера одностайним рішенням суддів.

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