Вайлдер: Я повернуся, а якщо ні - що ж, було приємно

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-3-1, 42 КО) програв Джозефу Паркеру (34-3, 23 КО) на вечорі боксу в Саудівській Аравії.

Вайлдер прокоментував свою поразку.

"Подивимося, що станеться далі. Ще маю трохи попереду. Але щодо грошей, то я справився чудово. Я щасливий боксер. Я повернуся, а якщо ні - що ж, було приємно. Не знаю, чи маю той самий вогонь, що й раніше. Багато що заспокоїло мене. Я носив цю посмішку протягом всього тижня. І продовжу носити. Ніщо не зможе мене зупинити", - сказав Вайлдер.