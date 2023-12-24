Головне
Вайлдер сенсаційно програв Паркеру рішенням суддів
Сьогодні 08:19 1084
Тарасюк та Мандзин виграли одиночний мікст на чемпіонаті України
Сьогодні 14:51 127
Миколенко - у трійці найкращих гравців АПЛ за зростом середньої оцінки від WhoScored
Сьогодні 13:31 244
Джошуа переміг Валліна, Вайлдер сенсаційно програв Паркеру: результати вечору боксу в Саудівській Аравії
Сьогодні 09:21 1848
Джошуа технічним нокаутом переміг Валліна в Саудівській Аравії
Сьогодні 08:35 1057
Дюбуа достроково переміг Міллера
Вчора 22:07 1556
Арсенал із Зінченком зіграв внічию з Ліверпулем, Борнмут із Забарним дотиснув Ноттінгем: результати 18 туру АПЛ
Вчора 21:26 1270
Хргович переміг де Морі у першому раунді
Вчора 19:36 871
Скапінцев підписав контракт з Нью-Йорк Нікс
Вчора 18:24 554
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні
Вчора 16:58 18514
Прямі трансляції

Вайлдер: Я повернуся, а якщо ні - що ж, було приємно

Вайлдер прокоментував поразку від Паркера
Сьогодні 15:12 288 0
Вайлдер: Я повернуся, а якщо ні - що ж, було приємно
Фото: Getty Images
#Деонтей Вайлдер

Джерело - Boxing Scene.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-3-1, 42 КО) програв Джозефу Паркеру (34-3, 23 КО) на вечорі боксу в Саудівській Аравії.

Вайлдер прокоментував свою поразку.

"Подивимося, що станеться далі. Ще маю трохи попереду. Але щодо грошей, то я справився чудово. Я щасливий боксер. Я повернуся, а якщо ні - що ж, було приємно. Не знаю, чи маю той самий вогонь, що й раніше. Багато що заспокоїло мене. Я носив цю посмішку протягом всього тижня. І продовжу носити. Ніщо не зможе мене зупинити", - сказав Вайлдер.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Арсенал із Зінченком зіграв внічию з Ліверпулем, Борнмут із Забарним дотиснув Ноттінгем: результати 18 туру АПЛ Арсенал із Зінченком зіграв внічию з Ліверпулем, Борнмут із Забарним дотиснув Ноттінгем: результати 18 туру АПЛ 1270
Дюбуа достроково переміг Міллера Дюбуа достроково переміг Міллера 1556
Як працює Celtic FC Foundation: що варто запозичити українським клубам Як працює Celtic FC Foundation: що варто запозичити українським клубам 1591
Курйоз дня: Миколенко був змушений пробити по 2 м'ячах одночасно в матчі АПЛ Курйоз дня: Миколенко був змушений пробити по 2 м'ячах одночасно в матчі АПЛ 2007
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 18514
Джошуа переміг Валліна, Вайлдер сенсаційно програв Паркеру: результати вечору боксу в Саудівській Аравії Джошуа переміг Валліна, Вайлдер сенсаційно програв Паркеру: результати вечору боксу в Саудівській Аравії 1848
Рекомендуємо
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 34228
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 32112
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 3329 2
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 148560
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 26126 1
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 84392