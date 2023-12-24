Вайлдер - про поразку від Паркера: Це був трохи не мій день

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-3-1, 42 КО) програв Джозефу Паркеру (34-3, 23 КО) на вечорі боксу в Саудівській Аравії.

Вайлдер прокоментував свою поразку.

"Це був трохи не мій день. І це через Джозефа, він виконав чудову роботу, уникаючи багатьох ударів. Сьогодні я не шукаю виправдань. Це був хороший бій. Сталося те, що сталося, ми рухаємося далі", - сказав Вайлдер.