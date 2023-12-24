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Вайлдер - про поразку від Паркера: Це був трохи не мій день

Вайлдер прокоментував поразку від Паркера
Сьогодні 12:21 409 0
Вайлдер - про поразку від Паркера: Це був трохи не мій день
Фото: Getty Images
#Деонтей Вайлдер

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-3-1, 42 КО) програв Джозефу Паркеру (34-3, 23 КО) на вечорі боксу в Саудівській Аравії.

Вайлдер прокоментував свою поразку.

"Це був трохи не мій день. І це через Джозефа, він виконав чудову роботу, уникаючи багатьох ударів. Сьогодні я не шукаю виправдань. Це був хороший бій. Сталося те, що сталося, ми рухаємося далі", - сказав Вайлдер.

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