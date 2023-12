Паркер переважив Вайлдера напередодні бою

Колишні чемпіони у надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 КО) та Джозеф Паркер (33-3, 23 KО) пройшли церемонію зважування.

Результати зважування:

Джозеф Паркер: 111,1 кг

Деонтей Вайлдер: 96,6 кг

Бій відбудеться 23 грудня у Саудівській Аравії.

