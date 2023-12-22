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Паркер переважив Вайлдера напередодні бою

Відбулась процедура зважування
Сьогодні 20:08 233 0
Паркер переважив Вайлдера напередодні бою
#Джозеф Паркер, #Деонтей Вайлдер

Джерело - Чемпіон.

Колишні чемпіони у надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 КО) та Джозеф Паркер (33-3, 23 KО) пройшли церемонію зважування.

Результати зважування:

Джозеф Паркер: 111,1 кг

Деонтей Вайлдер: 96,6 кг

Бій відбудеться 23 грудня у Саудівській Аравії.

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