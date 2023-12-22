Паркер переважив Вайлдера напередодні бою

Джерело - Чемпіон.
Колишні чемпіони у надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 КО) та Джозеф Паркер (33-3, 23 KО) пройшли церемонію зважування.
Результати зважування:
Джозеф Паркер: 111,1 кг
Деонтей Вайлдер: 96,6 кг
Бій відбудеться 23 грудня у Саудівській Аравії.
The return of the @BronzeBomber is OFFICIAL 💣— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 22, 2023
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