Колишні чемпіони у надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 КО) та Джозеф Паркер (33-3, 23 KО) провели битву поглядів.

Бій відбудеться 23 грудня у Саудівській Аравії.

Deontay Wilder and Joseph Parker face off for the first time on fight week 🧨#DayOfReckoning | Saturday | TNT Sports Box Office & DAZN PPV | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/Uk13nco4ix