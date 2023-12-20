Арум: Джошуа - не на рівні Ф’юрі, Вайлдера або Усика

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО) не показує стабільні поєдинки.

Про це розповів промоутер Боб Арум.

"Вайлдер переможе. Я не великий прихильник Джошуа, це не те, що маю щось проти нього. Але будьмо чесними - його виступи не були стабільними. Він не показував здатність дати бій суперникам. Саме тому Усик здолав його двічі, хоч і менший за нього.

Думаю, Джошуа - хороший боксер, але не на рівні Ф’юрі, Вайлдера або Усика. Олександр це вже показав", - сказав Арум.