Арум: Валлін переможе Джошуа

Шведський боксер Отто Валлін (26-1, 14 KO) здатний перемогти ексчемпіона світу у суперважкій вазі Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО)

Про це розповів промоутер Боб Арум.

"Джошуа матиме проблеми з Валліном. Вважаю, Отто переможе його. Він дуже недооцінений боксер, має багато навичок, бачу його перемогу над Ентоні.

Думаю, Вайлдеру буде комфортно проти Паркера. Джозеф - хороший боксер, але йому бракує сили удару, щоб протистояти Деонтею.

Валлін влаштує апсет. Справді в це вірю", - сказав Арум.