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Арум: Валлін переможе Джошуа

Боб Арум поділився очікуваннями від поєдинків Ентоні Джошуа - Отто Валлін та Деонтей Вайлдер - Джозеф Паркер, які відбудуться 23 грудня.
Сьогодні 17:43 190 0
Арум: Валлін переможе Джошуа
#Ентоні Джошуа, #Боб Арум, #Отто Валлін

Шведський боксер Отто Валлін (26-1, 14 KO) здатний перемогти  ексчемпіона світу у суперважкій вазі Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО) 

Про це розповів промоутер Боб Арум.

"Джошуа матиме проблеми з Валліном. Вважаю, Отто переможе його. Він дуже недооцінений боксер, має багато навичок, бачу його перемогу над Ентоні.

Думаю, Вайлдеру буде комфортно проти Паркера. Джозеф - хороший боксер, але йому бракує сили удару, щоб протистояти Деонтею.

Валлін влаштує апсет. Справді в це вірю", - сказав Арум.

Бій боксерів відбудеться 23 грудня в Саудівській Аравії.

Раніше повідомлялося, що Джошуа і Вайлдер мають угоду про бій у Саудівській Аравії.

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