Гарсія: Повідомив своїй команді зв'язатися з Хейні та організувати бій

Джерело - Чемпіон.
Американський боксер першої напівсередньої ваги Раян Гарсія (24-1, 20 КО) має намір провести бій з чемпіоном WBC Девіном Хейні (31-0, 15 КО).
Про це він написав у твіттері.
"Повідомив своїй команді зв’язатися з командою Хейні, щоб обговорити та організувати бій між Девіном і мною. М’яч на твоїй стороні, Девіне. Я зробив свій крок і показую тобі та боксерській спільноті, що я готовий до цього бою", - написав Гарсія.
I’ve advised my team to contact team Haney to discuss and make the fight happen between Devin and I #GarciaHaney— RYAN GARCIA (@RyanGarcia) December 20, 2023
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