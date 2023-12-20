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Гарсія: Повідомив своїй команді зв'язатися з Хейні та організувати бій

Гарсія хоче провести бій з Хейні
Сьогодні 10:51 207 0
Гарсія: Повідомив своїй команді зв'язатися з Хейні та організувати бій
Фото: Getty Images
#Девін Хейні, #Раян Гарсія

Джерело - Чемпіон.

Американський боксер першої напівсередньої ваги Раян Гарсія (24-1, 20 КО) має намір провести бій з чемпіоном WBC Девіном Хейні (31-0, 15 КО).

Про це він написав у твіттері.

"Повідомив своїй команді зв’язатися з командою Хейні, щоб обговорити та організувати бій між Девіном і мною. М’яч на твоїй стороні, Девіне. Я зробив свій крок і показую тобі та боксерській спільноті, що я готовий до цього бою", - написав Гарсія.

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