Гарсія: Повідомив своїй команді зв'язатися з Хейні та організувати бій

Американський боксер першої напівсередньої ваги Раян Гарсія (24-1, 20 КО) має намір провести бій з чемпіоном WBC Девіном Хейні (31-0, 15 КО).

Про це він написав у твіттері.

I’ve advised my team to contact team Haney to discuss and make the fight happen between Devin and I #GarciaHaney