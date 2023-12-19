Деревʼянченко: Маю мету – завоювати пояс

Про це розповів сам український боксер.

"Я думаю, ще десь два роки. У 38 та 39 побоксую, а там буде видно.

Чи горять очі щоранку прокидатись і йти до зали на тренування? Іноді не хочеться. Скажу, що коли мені було 28 років, я іноді прокидався і не хотів йти на тренування.

Що зараз мотивує це робити? По-перше, це моя робота, я цим заробляю. По-друге, я маю мету – завоювати пояс. А титул дорівнює грошам. Тому все взаємопов’язане, – сказав Деревʼянченко.