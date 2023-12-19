Валлін: Джошуа втратив упевненість та імпульс

Ексчемпіон світу у суперважкій вазі Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО) вже досяг свого піка.

Про це розповів шведський боксер Отто Валлін (26-1, 14 KO).

"Думаю, він втратив упевненість та імпульс. Усик у кінцевому підсумку був просто кращим бійцем, але Джошуа виглядав невпевненим у собі.

На початку, коли я бився з ним, він був хлопцем, який шукав та знищував, а тепер він боїться ударів і поразок.

Я б сказав, що він, як і раніше, один із найкращих надважковаговиків, і він зробив приголомшливу кар'єру, але зараз у нього спостерігається спад. Я думаю, що він уже досяг свого піка.

Мені здається, що він психічно нестійкий, він невпевнений у собі", — сказав Валлін.