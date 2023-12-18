Воррен анонсував повернення Джойса

Британський суперважковаговик Джо Джойс (15-2, 14 КО) наступного року повернеться на ринг.

Про це розповів промоутер Френк Воррен.

"Він повернеться наступного року. Я думаю, що ми оголосимо дату бою Джойса на початку наступного тижня. Він хоче повернутися, знову опинитися в строю.

В особі Чжана Чжилея Джойс зустрів свого бугімена. У цьому бою він бився дуже добре. Багато хто говорив, що Чжилей, мабуть, поб’є багатьох боксерів надважкої ваги, але часом трапляється так, що ти зустрічаєш хлопця, який тебе прорахував. Саме це Чжилей зробив у їхньому бою.

Зараз Джойс почне з чистого аркуша й зробить у 2024 році все, що зможе, щоб повернутися до боротьби. Якщо в нього вийде, то ми переконаємося, що він матиме можливість побитися за титул", – сказав Воррен.