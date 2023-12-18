Опетая звільнив пояс IBF

Джей Опетая втратив пояс IBF

Австралійський боксер Джей Опетая (23-0, 18 KO) залишив вакантним свій чемпіонський титул IBF у важкій вазі.

Про це повідомляє BoxingScene

Це сталося через те, що IBF не дозволила Опетаї провести добровільний захист проти Елліса Зорро, який заплановано на 23 грудня у Саудівській Аравії.

"Ми чітко дали зрозуміти команді Джея, що він не може битися з Еллісом Зорро за титул", - йдеться у повідомленні IBF.

Опетая завоював чемпіонський титул у липні 2022 року, перемігши Брієдіса.

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