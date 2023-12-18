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Дерев'янченко: Зараз моя команда активно шукає нового опонента

Дерев'янченко розповів про наступний бій
Сьогодні 11:50 177 0
Дерев'янченко: Зараз моя команда активно шукає нового опонента
#Сергій Дерев'янченко

Джерело - Tribuna.com.

Команда боксера другої середньої ваги Сергія Деревʼянченка (14-5, 10 КО) шукає нового суперника.

Про це українець розповів порталу Sportarena.kz.

  Дерев'янченко проведе бій у Лас-Вегасі 6 січня

"Це буде вечір боксу компанії Golden Boy з головним боєм, у якому в ринг повернеться Вірджіл Ортіс. Суперник для мене вже був, але буквально кілька днів тому мій менеджер Кіт Коннолі зателефонував та сказав, що він відмовився. Тож зараз моя команда активно шукає нового опонента", - сказав Дерев'янченко.

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