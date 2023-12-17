Моррелл достроково здолав Агбеко та захистив WBA World у другій середній вазі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA World у другій середній вазі Давід Моррелл (10-0, 9 KO) провів 10-й поєдинок у професійній кар’єрі та переміг ганця Сену Агбеко (28-3, 22 КО).

У 2-му раунді Моррель затиснув суперника біля канатів та викинув серію ударів - рефері зупинив бій. ТКО 2.

Поєдинок провели в Міннеаполісі, США.

Для Моррелла це 7-ма дострокова перемога поспіль. У квітні він здолав Ямагучі Фалькао ще в 1-му раунді.

Повноцінним поясом WBA у другій середній вазі володіє Сауль Альварес (60-2-2, 39 КО). Агбеко перед боєм був №10 у рейтингу.

Напередодні блогер Джейк Пол переміг Огаста.