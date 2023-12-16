Вайлдер оцінив імовірність бою з Джошуа

Бій ексчемпіона світу Деонтея Вайлдера (43-2-1, 42 КО) з Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО) залежить від результату боксерського шоу в Саудівській Аравії 23 грудня.

Про це розповів сам американський боксер.

"Я не можу оцінити ймовірність бою з Джошуа у відсотках, але знаю, що вона висока. Я можу виходити тільки з того, що чую, але все виглядає здорово. Наразі нам обом потрібно зробити свою роботу 23 грудня. Йому - з Отто Валліном, а мені - з Джозефом Паркером.

Ми повинні залагодити свої справи і прибрати їх зі шляху. Я серйозно зосереджений на Паркері і знаю, що Джошуа серйозно зосереджений на Отто Валліні. Щойно ми з цим покінчимо, настануть великі справи. Далі будуть виключно великі речі. Я можу сказати фанатам, щоб вони з нетерпінням чекали чудових речей з цього моменту і в прийдешні роки", - розповів Вайлдер.