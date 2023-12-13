Хейні вірить у бій з Гарсією

Джерело - boxingscene.com.
Володар титулу WBC у першій напівсередній вазі Девін Хейні (31-0, 15 КО готовий побитися з Раяном Гарсією (24-1, 20 КО).
Про це розповів сам американський боксер.
"Я вважаю, що це цілком можливо. Це мегафайт. Знаєте, я вже багато років викликаю Раяна на бій, тож приємно чути, що він справді хоче битися.
Але тепер він нарешті хоче викликати мене на поєдинок. Врешті-решт, це усе одно великий бій, і, як я вже сказав, я готовий зробити це… Я хочу, щоб відбулися найкращі та найбільші бої", – сказав Хейні.
Нагадаємо, Раян Гарсія на початку грудня також провів свій дебютний поєдинок у першій напівсередній вазі. Йому знадобилося 8 раундів, щоб нокаутувати Оскара Дуарте.