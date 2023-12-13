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Хейні вірить у бій з Гарсією

Хейні прокоментував бій проти Гарсії
Вчора 23:25 188 0
Хейні вірить у бій з Гарсією
#Девін Хейні, #Раян Гарсія

Джерело - boxingscene.com.

Володар титулу WBC у першій напівсередній вазі Девін Хейні (31-0, 15 КО готовий побитися з Раяном Гарсією (24-1, 20 КО).

Про це розповів сам американський боксер.

"Я вважаю, що це цілком можливо. Це мегафайт. Знаєте, я вже багато років викликаю Раяна на бій, тож приємно чути, що він справді хоче битися. 

Але тепер він нарешті хоче викликати мене на поєдинок. Врешті-решт, це усе одно великий бій, і, як я вже сказав, я готовий зробити це… Я хочу, щоб відбулися найкращі та найбільші бої", – сказав Хейні.

Нагадаємо, Раян Гарсія на початку грудня також провів свій дебютний поєдинок у першій напівсередній вазі. Йому знадобилося 8 раундів, щоб нокаутувати Оскара Дуарте. 

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