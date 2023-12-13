Хейні вірить у бій з Гарсією

Володар титулу WBC у першій напівсередній вазі Девін Хейні (31-0, 15 КО готовий побитися з Раяном Гарсією (24-1, 20 КО).

Про це розповів сам американський боксер.

"Я вважаю, що це цілком можливо. Це мегафайт. Знаєте, я вже багато років викликаю Раяна на бій, тож приємно чути, що він справді хоче битися.

Але тепер він нарешті хоче викликати мене на поєдинок. Врешті-решт, це усе одно великий бій, і, як я вже сказав, я готовий зробити це… Я хочу, щоб відбулися найкращі та найбільші бої", – сказав Хейні.