Джошуа: У бою Вайлдер - Паркер шанси 50 на 50

Джерело - tribuna.com.
У бою між колишнім чемпіоном світу у надважкій вазі Деонтеєм Вайлдером (43-2-1, 42 КО) та Джозефом Паркером (33-3, 23 KO) не має явного фаворита.
Про це розповів ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО).
"Це бій, у якому шанси 50 на 50. Коли я оцінюю їхні стилі, у мене виходить 50 на 50.
Не забувайте, що Джозеф Паркер є колишнім чемпіоном світу, як і Вайлдер. Отже, я віддаю їм належне за те, що виходять на ринг. Нехай переможе найсильніший", - сказав Джошуа.
Бій пройде 23 грудня в Саудівській Аравії.
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