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Джошуа: У бою Вайлдер - Паркер шанси 50 на 50

Ентоні Джошуа прокоментував бій Вайлдер - Паркер
Сьогодні 22:10 134 0
Джошуа: У бою Вайлдер - Паркер шанси 50 на 50
Фото - Getty Images
#Ентоні Джошуа, #Джозеф Паркер, #Деонтей Вайлдер

Джерело - tribuna.com.

У бою між колишнім чемпіоном світу у надважкій вазі Деонтеєм Вайлдером (43-2-1, 42 КО) та Джозефом Паркером (33-3, 23 KO) не має явного фаворита.

Про це розповів ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО).

"Це бій, у якому шанси 50 на 50. Коли я оцінюю їхні стилі, у мене виходить 50 на 50.

Не забувайте, що Джозеф Паркер є колишнім чемпіоном світу, як і Вайлдер. Отже, я віддаю їм належне за те, що виходять на ринг. Нехай переможе найсильніший", - сказав Джошуа.

Бій пройде 23 грудня в Саудівській Аравії.

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