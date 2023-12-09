Харциз переміг Айвазіді, Чеботар нокаутував Белінського на вечорі боксу Top Boxing Generation в Києві

Джерело - Чемпіон.
У Києві відбувся грандіозний боксерський вечір від Top Boxing Generation та Balu Fighting League Pro. Головною подією вечора став бій за вакантний титул чемпіона України серед професіоналів у середній вазі між Олександром Шитим та Андрієм Скакуном. Шитий здобув перемогу роздільним рішенням суддів, а разом з ним пояс чемпіона України.
Одержали впевнені перемоги й боксери компанії K2 Promotion: Василь Чеботар нокаутував у 2 раунді Руслана Белінського, а Ярослав Харциз переміг технічним нокаутом у 3 раунді Артема Айвазіді.
- Андрій Скакун (8-1-1) - Олександр Шитий (8-1-2) USD
- Денис Коренев (12-0-0) - Георгій Умекашвілі (7-7-0) TKO 2
- Данило Лозан (10-0-0) - Андрій Боришполець (8-2-0) TKO
- Костянтин Коренев (8-0-0) - Валерій Гохашвілі (5-9-2) TKO 7
- Василь Чеботар (15-0-0, 6 КО) - Руслан Белінський (8-3-1, 1 КО) KO 2
- Ярослав Харциз (4-0-0) - Артем Айвазіді TKO 3
- Михайло Гайнутдінов (2-0-0) - Євген Костенко (1-3-0) SD
- Володимир Гордієнко (9-6-0) - Раміз Железняк (2-3-1) USD
- Артем Мельник (1-0-0) - Влад Дмитрієнко (0-1-0) TKO 2
- Раван Маммадов (3-1-0) - Микола Іванченко (0-2-0) TKO 2