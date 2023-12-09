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Харциз переміг Айвазіді, Чеботар нокаутував Белінського на вечорі боксу Top Boxing Generation в Києві

Вчора 22:39 207 0
Харциз переміг Айвазіді, Чеботар нокаутував Белінського на вечорі боксу Top Boxing Generation в Києві
Олександр Шитий / Top Boxing Generation

Джерело - Чемпіон.

У Києві відбувся грандіозний боксерський вечір від Top Boxing Generation та Balu Fighting League Pro. Головною подією вечора став бій за вакантний титул чемпіона України серед професіоналів у середній вазі між Олександром Шитим та Андрієм Скакуном. Шитий здобув перемогу роздільним рішенням суддів, а разом з ним пояс чемпіона України.

Одержали впевнені перемоги й боксери компанії K2 Promotion: Василь Чеботар нокаутував у 2 раунді Руслана Белінського, а Ярослав Харциз переміг технічним нокаутом у 3 раунді Артема Айвазіді.

  • Андрій Скакун (8-1-1) - Олександр Шитий (8-1-2) USD
  • Денис Коренев (12-0-0) - Георгій Умекашвілі (7-7-0) TKO 2
  • Данило Лозан (10-0-0) - Андрій Боришполець (8-2-0) TKO
  • Костянтин Коренев (8-0-0) - Валерій Гохашвілі (5-9-2) TKO 7
  • Василь Чеботар (15-0-0, 6 КО) - Руслан Белінський (8-3-1, 1 КО) KO 2
  • Ярослав Харциз (4-0-0) - Артем Айвазіді TKO 3
  • Михайло Гайнутдінов (2-0-0) - Євген Костенко (1-3-0) SD
  • Володимир Гордієнко (9-6-0) - Раміз Железняк (2-3-1) USD
  • Артем Мельник (1-0-0) - Влад Дмитрієнко (0-1-0) TKO 2
  • Раван Маммадов (3-1-0) - Микола Іванченко (0-2-0) TKO 2
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