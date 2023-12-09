Харциз переміг Айвазіді, Чеботар нокаутував Белінського на вечорі боксу Top Boxing Generation в Києві

Джерело - Чемпіон.

У Києві відбувся грандіозний боксерський вечір від Top Boxing Generation та Balu Fighting League Pro. Головною подією вечора став бій за вакантний титул чемпіона України серед професіоналів у середній вазі між Олександром Шитим та Андрієм Скакуном. Шитий здобув перемогу роздільним рішенням суддів, а разом з ним пояс чемпіона України.

Одержали впевнені перемоги й боксери компанії K2 Promotion: Василь Чеботар нокаутував у 2 раунді Руслана Белінського, а Ярослав Харциз переміг технічним нокаутом у 3 раунді Артема Айвазіді.