Прогрейс та Хейні пройшли процедуру зважування напередодні бою

Чемпіон WBC у першій напівсередній вазі Реджис Прогрейс (29-1, 24 КО) та колишній абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні (30-0, 15 КО) пройшли церемонію зважування напередодні бою.

Про це повідомляє Matchroom Boxing.

Хейні переважив Прогрейса на пів кілограма.

Результати зважування:

Реджис Прогрейс – 63,0 кг

Девін Хейні – 63,5 кг

👀 THE FULL FINAL FACE-OFF 🥶@Realdevinhaney vs @RPrograis is TOMORROW NIGHT! 🔥



For the WBC World Super Lightweight Championship 🔰#HaneyPrograis live on @DAZNBoxing PPV & DAZN pic.twitter.com/wCaifAFZxb