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Прогрейс та Хейні пройшли процедуру зважування напередодні бою

Хейні переважив Прогрейса на пів кілограма
Сьогодні 09:48 195 0
Прогрейс та Хейні пройшли процедуру зважування напередодні бою
#Девін Хейні, #Реджис Прогрейс

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC у першій напівсередній вазі Реджис Прогрейс (29-1, 24 КО) та колишній абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні (30-0, 15 КО) пройшли церемонію зважування напередодні бою.

Про це повідомляє Matchroom Boxing.

Хейні переважив Прогрейса на пів кілограма.

Результати зважування:

Реджис Прогрейс – 63,0 кг
Девін Хейні – 63,5 кг

Поєдинок відбудеться 9 грудня в Сан-Франциско.

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