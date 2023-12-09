Прогрейс та Хейні пройшли процедуру зважування напередодні бою

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон WBC у першій напівсередній вазі Реджис Прогрейс (29-1, 24 КО) та колишній абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні (30-0, 15 КО) пройшли церемонію зважування напередодні бою.
Про це повідомляє Matchroom Boxing.
Хейні переважив Прогрейса на пів кілограма.
Результати зважування:
Реджис Прогрейс – 63,0 кг
Девін Хейні – 63,5 кг
👀 THE FULL FINAL FACE-OFF 🥶@Realdevinhaney vs @RPrograis is TOMORROW NIGHT! 🔥— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) December 8, 2023
For the WBC World Super Lightweight Championship 🔰#HaneyPrograis live on @DAZNBoxing PPV & DAZN pic.twitter.com/wCaifAFZxb
Поєдинок відбудеться 9 грудня в Сан-Франциско.
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