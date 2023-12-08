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Український боксер загинув на війні з росією

Боксер закрив собою побратимів під час обстрілу з Градів
Сьогодні 10:30 167 0
Український боксер загинув на війні з росією

Джерело - obozrevatel.com.

Український боксер з Броварів Андрій Ярчевський загинув на війні проти росії.

24-річний Ярчевський загинув, прикриваючи собою побратимів 4 листопада поблизу населеного пункту Діброва Сєвєродонецького району Луганської області.

Навесні 2022-го Андрій повернувся до армії і обороняв кордони України на південному фронті у складі "Азова". А у серпні 2023-го приєднався до "Гвардії наступу", де був навідником мінометного розрахунку.

Андрій, який народився в Броварах, з дитинства займався боксом, хоч і не вийшов на професійний рівень.

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