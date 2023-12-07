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Прогрейс: Це буде брутальна зупинка Хейні

Реджис Прогрейс прокоментував бій проти Девіна Хейні
Сьогодні 18:28 160 0
Прогрейс: Це буде брутальна зупинка Хейні
#Девін Хейні, #Реджис Прогрейс

Джерело - tribuna.com.

Чемпіон WBC у першій напівсередній вазі Реджис Прогрейс (29-1, 24 КО) впевнений у своїй перемозі над колишнім абсолютним чемпіоном у легкій вазі Девіном Хейні (30-0-0, 15 КО).

Про це розповів сам американський боксер.

"Усі в захваті від цього бою. Зазвичай я їду до Каліфорнії, залишаюся там на 2 тижні і тренуюся. Цього разу я залишився там на 2 місяці, був далеко від дітей і родини. Пожертвував усім, що маю, щоб здобути перемогу.

Це мене трохи обурило (те, що його вважають аутсайдером у бою – прим.), але я сказав йому (Хейні – прим.): "Ми не будемо грати в ці ігри. Ти будеш ставитися до мене як до чемпіона".

Збираюся це зробити (зіпсувати плани Девіна – прим.). Я тренуюся для цього. Я багато чим пожертвував заради цього моменту, тому немає місця для невдачі.

Буквально не можу викинути цю картинку з голови. Лише перемога, і я думаю, що це буде брутальна зупинка", - сказав Прогрейс.

Бій Прогрейса та Хейні відбудеться 9 грудня у Сан-Франциско.

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