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Лінарес: Хейні може виграти у Прогрейса рішенням суддів

Хорхе Лінарес прокоментував бій Прогрейс - Хейні
Сьогодні 16:55 185 0
Лінарес: Хейні може виграти у Прогрейса рішенням суддів
Фото - Getty Images
#Девін Хейні, #Реджис Прогрейс, #Хорхе Лінарес

Джерело - tribuna.com.

Колишній абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі Девін Хейні (30-0-0, 15 КО) є фаворитом у бою проти володаря поясу WBC у першій напівсередній вазі Реджиса Прогрейса (29-1, 24 КО).

Про це розповів ексчемпіон світу Хорхе Лінарес (47-9, 29 KO).

"Я думаю, що він (Хейні - прим.) прийняв дивовижне рішення перейти у першу напівсередню вагу. Це буде нелегкий бій для нього. Але я думаю, що він (Хейні – прим.) може виграти рішенням суддів. Не думаю, що він переможе нокаутом.

У нього великий потенціал. Це хороший момент для нього. У першій напівсередній вазі є багато хороших боксерів. Можливо, потім він спробує піднятися у напівсередню вагу. Але подивимося, як він буде виглядати у першій напівсередній", - сказав Лінарес.

Бій Прогрейса та Хейні відбудеться 9 грудня у Сан-Франциско.

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