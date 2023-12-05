Стала відома дата наступного бою Продана

Джерело - Чемпіон.
Український боксер напівсередньої ваги Максим Продан (21-2-1, 16 КО) проведе бій з аргентинцем Мігелем Чезаріо Антіном (20-12-1, 8 КО) у суботу, 16 грудня.
Про це повідомляє сам український боксер.
Поєдинок відбудеться в рамках вечора боксу у Турині (П’ємонт, Італія). Трансляція бою буде доступна на каналі DAZN.
Нагадаємо останній свій бій Продан провів у березні проти італійця Мірко Маркетті у Мілані. Українець нокаутував суперника у другому раунді. Маркетті не зміг продовжити поєдинок, пропустивши сильний удар по корпусу.
Це був перший бій Продана з літа 2022 року, коли він за очками переміг Рейнальдо Мору з Нікарагуа. Також у 2022 році Максим програв венесуельцю Луїсу Енріке Ромеро технічним нокаутом.
Продан - колишній інтернаціональний чемпіон IBF у напівсередній ваговій категорії. У вересні 2021 року Максим програв титул албанцю Флоріану Марку.
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