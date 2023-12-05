Головне
Збірна України перемогла Сербію у жіночій Лізі націй
Сьогодні 22:10 95
Ястремська переграла Лемерт на старті турніру в Анже
Сьогодні 20:10 216
Мессі визнаний найкращим спортсменом року за версією Time
Сьогодні 19:25 253
Костишин повернувся в Олександрію
Сьогодні 14:10 358
Луческу може очолити Ліон
Сьогодні 12:10 478
Барселона може продати Левандовського
Сьогодні 10:32 461
Ф’юрі: Я повністю знищу Усика
Вчора 21:24 871
Лунін продовжив контракт із Реалом
Вчора 19:42 1078
35 світових рекордів і прокляття Олімпіад: Легендарний стрибок Бубки, який змогли перевершити лише через 26 років
Вчора 15:20 5177
Зоря та Рух не визначили сильнішого в 16 турі УПЛ
Вчора 14:59 401
Прямі трансляції

Стала відома дата наступного бою Продана

Поєдинок стане частиною вечора боксу в італійському Турині
Сьогодні 20:55 215 0
Стала відома дата наступного бою Продана
#Максим Продан

Джерело - Чемпіон.

Український боксер напівсередньої ваги Максим Продан (21-2-1, 16 КО) проведе бій з аргентинцем Мігелем Чезаріо Антіном (20-12-1, 8 КО) у суботу, 16 грудня.

Про це повідомляє сам український боксер.

Поєдинок відбудеться в рамках вечора боксу у Турині (П’ємонт, Італія). Трансляція бою буде доступна на каналі DAZN.

Нагадаємо останній свій бій Продан провів у березні проти італійця Мірко Маркетті у Мілані. Українець нокаутував суперника у другому раунді. Маркетті не зміг продовжити поєдинок, пропустивши сильний удар по корпусу.

Це був перший бій Продана з літа 2022 року, коли він за очками переміг Рейнальдо Мору з Нікарагуа. Також у 2022 році Максим програв венесуельцю Луїсу Енріке Ромеро технічним нокаутом.

Продан - колишній інтернаціональний чемпіон IBF у напівсередній ваговій категорії. У вересні 2021 року Максим програв титул албанцю Флоріану Марку.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Maxim Prodan (@maxpro13)

Коментарі ()
Популярне зараз
Вацко пояснив, чому український арбітр працював на матчі Ліги чемпіонів Вацко пояснив, чому український арбітр працював на матчі Ліги чемпіонів 897
Кубок світу: де дивитися онлайн жіночу естафету у Гохфільцені Кубок світу: де дивитися онлайн жіночу естафету у Гохфільцені 3645
Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар, результати матчів, турнірні таблиці 5757
Манчестер Юнайтед - Челсі: де дивитися матч АПЛ Манчестер Юнайтед - Челсі: де дивитися матч АПЛ 568
Лунін підписав контракт із Мендешем Лунін підписав контракт із Мендешем 1025 2
Артета: У Зінченка сильних сторін набагато більше, ніж слабких Артета: У Зінченка сильних сторін набагато більше, ніж слабких 721
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 217630 1
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 13744 1
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 90290
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 14709 2
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 309068
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 25902 1