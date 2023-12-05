Хейні пояснив відмову від усіх титулів у легкій вазі

Девін Хейні прокоментував відмову від усіх поясів у легкій вазі

Колишній абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні (30-0-0, 15 КО) відмовитися від усіх своїх поясів, оскільки більше не виступатиме в легкому дивізіоні.

Про це розповів сам американський боксер.

"Це було лише питання часу. Знаєте, я провів у легкій вазі 30 боїв. Це нечувано. Якщо тільки мова не йде про надважку вагу, то ми не чуємо про таке. Тож зараз для мене настав час піднятися в перший напівсередній дивізіон. А після цієї вагової категорії я поклав своє око на іншу. Щойно я виграю бою з Реджисом Прогрейсом, ми поговоримо про майбутнє. Але на даний момент мені більше не було заради чого триматися за пояси", - сказав Хейні.

Свій наступний бій Хейні проведе 9 грудня проти чемпіона WBC у першій напівсередній Реджиса Прогрейса (29-1, 24 КО).

Раніше Хейні назвав найскладніший бій у кар'єрі.