Головне
Ф’юрі: Я повністю знищу Усика
Вчора 21:24 717
Костишин повернувся в Олександрію
Сьогодні 14:10 236
Луческу може очолити Ліон
Сьогодні 12:10 337
Барселона може продати Левандовського
Сьогодні 10:32 355
Лунін продовжив контракт із Реалом
Вчора 19:42 977
35 світових рекордів і прокляття Олімпіад: Легендарний стрибок Бубки, який змогли перевершити лише через 26 років
Вчора 15:20 5118
Зоря та Рух не визначили сильнішого в 16 турі УПЛ
Вчора 14:59 380
Як два киянина братів Кличків обійшли
Вчора 13:22 9571 1
Рейтинг ATP: Крутих повернувся до топ-300
Вчора 13:13 81006
Федерація гандболу України не пускає до збірної єдиного українського журналіста на ЧС
Вчора 13:08 683
Прямі трансляції

Хейні пояснив відмову від усіх титулів у легкій вазі

Девін Хейні прокоментував відмову від усіх поясів у легкій вазі
Сьогодні 15:55 197 0
Хейні пояснив відмову від усіх титулів у легкій вазі
Фото - gettyimages
#Девін Хейні

Джерело - ringtv.com.

Колишній абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні (30-0-0, 15 КО)  відмовитися від усіх своїх поясів, оскільки більше не виступатиме в легкому дивізіоні.

Про це розповів сам американський боксер.

"Це було лише питання часу. Знаєте, я провів у легкій вазі 30 боїв. Це нечувано. Якщо тільки мова не йде про надважку вагу, то ми не чуємо про таке. Тож зараз для мене настав час піднятися в перший напівсередній дивізіон. А після цієї вагової категорії я поклав своє око на іншу.

Щойно я виграю бою з Реджисом Прогрейсом, ми поговоримо про майбутнє. Але на даний момент мені більше не було заради чого триматися за пояси", - сказав Хейні.

Свій наступний бій Хейні проведе 9 грудня проти чемпіона WBC у першій напівсередній Реджиса Прогрейса (29-1, 24 КО).

Раніше Хейні назвав найскладніший бій у кар'єрі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Лунін продовжив контракт із Реалом Лунін продовжив контракт із Реалом 977
Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар, результати матчів, турнірні таблиці 5644
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 15805
Матч Минай - Динамо не змогли дограти через транслятора гри Матч Минай - Динамо не змогли дограти через транслятора гри 879
Дружина Маліновського дотепно обурилась асистом Коваленка в матчі проти команди її чоловіка Дружина Маліновського дотепно обурилась асистом Коваленка в матчі проти команди її чоловіка 832
Кубок світу: де дивитися онлайн жіночу естафету у Гохфільцені Кубок світу: де дивитися онлайн жіночу естафету у Гохфільцені 2481
Рекомендуємо
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 32247
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 25673
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 26859
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 87823 1
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 61731
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 123431