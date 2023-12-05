Прогрейс: Хейні буде шокований моєю швидкістю

Чемпіон WBC у першій напівсередній вазі Реджис Прогрейс (29-1, 24 КО) впевнений у своїй перемозі над колишнім абсолютним чемпіоном у легкій вазі Девіном Хейні (30-0-0, 15 КО).

Про це розповів сам американський боксер.

"Я зовсім не залежу від сили. Зараз усі кажуть, що це протистояння сили проти вміння, але я збираюся використати всі свої навички.

Так, у мене є сила, але Девін буде шокований моєю швидкістю. Він не знає, наскільки я швидкий. Сила – це одне. Я не збираюся її використовувати як мексиканець. Ви всі побачите мою майстерність.

Я збираюся нейтралізувати його джеб. Це те, над чим я працював у залі та під час спарингів. Якщо джеб – це його головна зброя, він приречений. Хейні не зможе мене перемогти", – сказав Прогрейс.