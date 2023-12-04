Хейні: Бій із Ломаченком - найскладніший у моїй кар'єрі

Колишній абсолютний чемпіон у легкій вазі Девін Хейні (30-0-0, 15 КО) мав найскладніший бій у кар'єрі із Василем Ломаченком (17-3, 11 КО).

Про це розповів сам американський боксер.

"З Ломаченком був важкий бій, це точно. На сьогоднішній день це найскладніший поєдинок у кар'єрі. Він був конкурентним, саме це і збиває людей, бентежить їх.

Кажуть, конкурентні бої в боксі - це пограбування. Близькі поєдинки сприймають як пограбування, але це не так. Точно відчуваю, що переміг Ломаченко. Забрав багато раундів на початку, коли у Василя було всього 2 великих раунди, які змусили людей думати, що він зробив у ринзі більше, ніж насправді. Але останній раунд - той раунд, який мені потрібен був, я його взяв", - розповів Хейні.