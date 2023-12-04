Прогрейс: Я спотворю обличчя Хейні

Чемпіон WBC у першій напівсередній вазі Реджис Прогрейс (29-1, 24 КО) впевнений у своїй перемозі над колишнім абсолютним чемпіоном у легкій вазі Девіном Хейні (30-0-0, 15 КО).

Про це розповів сам американський боксер.

"Я дійсно відчуваю, що Девін нічого не зможе зробити. Нічого. Він може стати шульгою, він може спробувати нокаутувати мене, Девін може робити все, що забажає, я гарантую, що у нього не буде чим відповісти.

Як тільки він відчує ці удари, все зміниться. Я збираюся спотворити йому обличчя", - сказав Прогрейс.