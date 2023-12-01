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WBA створила нову вагову категорію

Виконком WBA проголосував за створення нової вагової категорії
Сьогодні 12:25 123 0
WBA створила нову вагову категорію

Джерело - boxingscene.com.

На виконкомі WBA одностайно проголосували за створення нового дивізіону в боксі.

Про це повідомляє  Boxing Scene.

В асоціації вирішили сформувати вагову категорію між важкою та надважкою вагою. Важка вага - до 90,7 кг, надважка - понад 90,7 кг. У WBA приєдналися до ініціативи створення дивізіону між ними, яки охоплюватиме боксерів з вагою від 91,2 кг до 101,6 кг.

"Створення нової ваги в основному допоможе уникнути поєдинків, у яких бійці виходять на ринг із надмірною різницею у вазі, що іноді трапляється у надважкій вазі, де різниця може становити 9 кг та більше", - йдеться в заяві WBA.

У 2020 році WBC вже створила бріджервейт, який має межі від 86,6 кг до 101,6 кг. Ця ініціатива була більше спрямована на таких негабаритних боксерів надважкої ваги, як Олександр Усик та Деонтей Вайлдер, проте обидва не проводили за цей час поєдинки в бріджервейті. Зараз поясом володіє Лукаш Ружанський (15-0, 14 КО).

Рейтинг 15 найкращих бійців нової вагової категорії, найімовірніше, буде оприлюднено під час щорічного з’їзду WBA, який проходитиме 11-15 грудня в Орландо, штат Флорида.

На сьогодні IBF і WBO ще не заявляли про плани створення такої вагової категорії.

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