Прогрейс: Думаю, що Ломаченко поб’є Камбососа

Ексчемпіон світу у легкій вазі Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) буде фаворитом у бою проти колишнього абсолютного чемпіона світу Джорджа Камбососа (21-2, 10 KO).

Про це розповів чемпіон WBC у першій напівсередній вазі Реджис Прогрейс (29-1, 24 КО)

"Думаю, що Лома поб’є його. Я думаю, стилістично він здатен побити його легко. Камбосос - хороший боєць, але Лома зараз… Я все ще віддаю перемогу Ломаченку. Люди говорять про вік і подібне, але для мене Лома виглядав добре проти Девіна.

Виграв він тоді чи ні – я не можу сказати. Спочатку я думав, що Лома зробив достатньо для перемоги. Люди називали це пограбуванням. Я дивився цей бій у клубі, в Новому Орлеані, і всі в клубі кричали: "Девін програв! Бокс куплений!" Але вони не розуміються в боксі.

Якщо переглянути бій… Я вважаю, Девін був чемпіоном. Чи зробив Лома достатньо, щоб забрати чемпіонство? Напевно ні. Якби Лома і Девін билися без поясів, якби Девін не був чемпіоном, тоді, можливо, можна було б надати перевагу Ломаченку.

Але Девін був чемпіоном. Лома не відібрав чемпіонство. Просто не можна віддати йому це. Але щодо поєдинку Ломаченка та Камбососа — я прямо зараз даю перевагу Ломаченку", – сказав Прогрейс.