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Тейлор перемогла Кемерон і стала абсолютною чемпіонкою у двох дивізіонах

Поєдинок пройшов усю дистанцію в 10 раундів
Сьогодні 12:42 118 0
Тейлор перемогла Кемерон і стала абсолютною чемпіонкою у двох дивізіонах

Джерело - Чемпіон.

Абсолютна чемпіонка в першій напівлегкій вазі Шантель Кемерон (18-1, 8 КО) програла в реванші абсолютній чемпіонці в легкому дивізіоні Кеті Тейлор (23-1, 6 КО).

Поєдинок пройшов усю дистанцію в 10 раундів. Один суддя нарахував нічию 95-95, інші двоє віддали перемогу Тейлор - 98-92 та 96-94.

У травні в першому бою рішенням суддів перемогла Кемерон.

Тепер 37-річна Тейлор є чинною абсолютною чемпіонкою світу одразу у двох дивізіонах - легкому та першому напівсередньому.

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