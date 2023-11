Тейлор перемогла Кемерон і стала абсолютною чемпіонкою у двох дивізіонах

Абсолютна чемпіонка в першій напівлегкій вазі Шантель Кемерон (18-1, 8 КО) програла в реванші абсолютній чемпіонці в легкому дивізіоні Кеті Тейлор (23-1, 6 КО).

Поєдинок пройшов усю дистанцію в 10 раундів. Один суддя нарахував нічию 95-95, інші двоє віддали перемогу Тейлор - 98-92 та 96-94.

WHAT A FIGHT‼️



Katie Taylor defeats Chantelle Cameron to become the undisputed super lightweight champion 👑🇮🇪 #CameronTaylor2 pic.twitter.com/iHXEA4EbOQ