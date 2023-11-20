Головне
Україна - Італія 0:0. ОНЛАЙН
Сьогодні 22:17 15051
Збірна України назвала склад на матч проти Італії
Сьогодні 20:31 549
Україна - Італія: прогноз букмекерів
Сьогодні 16:03 6595
Україна - Італія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 13:24 7177 2
Рейтинг ATP: Сачко втратив одну позицію
Сьогодні 12:34 78740
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України
Сьогодні 11:43 343429 6
Україна - Італія: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 10:41 47537
Ребров визначився із заявкою збірної України на матч з Італією
Сьогодні 10:40 729
Україна прийматиме Італію: розклад матчів відбору на Євро-2024
Сьогодні 08:17 870
Іспанія переграла Грузію, Бельгія розгромила Азербайджан: результати відбору Євро-2024
Вчора 23:44 1372
Прямі трансляції

Клімас: Ф’юрі не дуже гарно себе проявляє з шульгами, як і з дрібнішими хлопцями

Егіс Клімас прокоментував бій Усик - Ф’юрі
Сьогодні 21:59 108 0
Клімас: Ф’юрі не дуже гарно себе проявляє з шульгами, як і з дрібнішими хлопцями
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Егіс Клімас

Джерело - proboxtv.com.

Команда чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (21-0, 14 КО) очікувала, що бій проти володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) не відбудеться 23 грудня.

Про це розповів менеджер українця Егіс Клімас.

"Ми ніколи не підтверджували на 100 відсотків, що датою бою буде 23 грудня. Було багато спекуляцій, усі готувалися до 23 грудня.

Бій з Нганну був нелегким, Тайсон отримав декілька розсічень. Вони пройшли всю дистанцію, тож ми очікували, що бій перенесуть. Так, це не було сюрпризом.

Це бокс, Тайсон отримав кілька хороших ударів, з розсіченням та іншим, йому просто потрібен час для відпочинку.

Звичайно, метою Усика завжди було стати абсолютним чемпіоном світу у двох вагових категоріях. Ніхто не вірив, що він зможе стати абсолютним чемпіоном у важкій вазі. Ніхто не вірив, що Усик зможе хоча б піднятися в надважкий дивізіон. Подивіться, що він робить що показує, і як зараз все змінилося.

Ф’юрі не дуже гарно себе проявляє з шульгами, як і з дрібнішими хлопцями. Усик підходить під обидві характеристики. Олександр менший за Ф’юрі, він шульга, тож подивимося", – сказав Клімас.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна - Італія 0:0. ОНЛАЙН Україна - Італія 0:0. ОНЛАЙН 15051
Україна - Італія: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 Україна - Італія: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 47537
Рейтинг ATP: Сачко втратив одну позицію Рейтинг ATP: Сачко втратив одну позицію 78740
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України 343429 6
Україна - Італія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 Україна - Італія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 7177 2
Україна - Італія: прогноз букмекерів Україна - Італія: прогноз букмекерів 6595
Рекомендуємо
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 24987
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 31286
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 19494
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 51348 2
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 26373
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 216854 1