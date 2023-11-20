Клімас: Ф’юрі не дуже гарно себе проявляє з шульгами, як і з дрібнішими хлопцями

Команда чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (21-0, 14 КО) очікувала, що бій проти володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) не відбудеться 23 грудня.

Про це розповів менеджер українця Егіс Клімас.

"Ми ніколи не підтверджували на 100 відсотків, що датою бою буде 23 грудня. Було багато спекуляцій, усі готувалися до 23 грудня.

Бій з Нганну був нелегким, Тайсон отримав декілька розсічень. Вони пройшли всю дистанцію, тож ми очікували, що бій перенесуть. Так, це не було сюрпризом.

Це бокс, Тайсон отримав кілька хороших ударів, з розсіченням та іншим, йому просто потрібен час для відпочинку.

Звичайно, метою Усика завжди було стати абсолютним чемпіоном світу у двох вагових категоріях. Ніхто не вірив, що він зможе стати абсолютним чемпіоном у важкій вазі. Ніхто не вірив, що Усик зможе хоча б піднятися в надважкий дивізіон. Подивіться, що він робить що показує, і як зараз все змінилося.

Ф’юрі не дуже гарно себе проявляє з шульгами, як і з дрібнішими хлопцями. Усик підходить під обидві характеристики. Олександр менший за Ф’юрі, він шульга, тож подивимося", – сказав Клімас.