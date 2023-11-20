Чемпіонат стартував 20 листопада

Срібний призер Олімпіади-2020 Олександр Хижняк не виступить на чемпіонаті України з боксу.

Про це повідомляє LuckyPunch.

Попри попереднє рішення про участь боксера в першості країни, тренерським штабом збірної України разом з батьком та тренером Олександра було прийняте рішення не боксувати на чемпіонаті України, а цілеспрямовано готуватись до Олімпійських Ігор.

Чемпіонат України пройде у Львові з 19 до 26 листопада. Хижняк вже здобув ліцензію на Олімпіаду-2024.

Раніше Хижняк впевнено завоював золоту медаль Європейських ігор-2023.