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Хижняк не виступить на чемпіонаті України з боксу

Чемпіонат стартував 20 листопада
Сьогодні 16:15 134 0
Хижняк не виступить на чемпіонаті України з боксу
#Олександр Хижняк

Джерело - Luckypunch.net.

Срібний призер Олімпіади-2020 Олександр Хижняк не виступить на чемпіонаті України з боксу.

Про це повідомляє LuckyPunch.

Попри попереднє рішення про участь боксера в першості країни, тренерським штабом збірної України разом з батьком та тренером Олександра було прийняте рішення не боксувати на чемпіонаті України, а цілеспрямовано готуватись до Олімпійських Ігор.

Чемпіонат України пройде у Львові з 19 до 26 листопада. Хижняк вже здобув ліцензію на Олімпіаду-2024.

Раніше Хижняк впевнено завоював золоту медаль Європейських ігор-2023.

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