Джерело - Luckypunch.net.
Срібний призер Олімпіади-2020 Олександр Хижняк не виступить на чемпіонаті України з боксу.
Про це повідомляє LuckyPunch.
Попри попереднє рішення про участь боксера в першості країни, тренерським штабом збірної України разом з батьком та тренером Олександра було прийняте рішення не боксувати на чемпіонаті України, а цілеспрямовано готуватись до Олімпійських Ігор.
Чемпіонат України пройде у Львові з 19 до 26 листопада. Хижняк вже здобув ліцензію на Олімпіаду-2024.
Раніше Хижняк впевнено завоював золоту медаль Європейських ігор-2023.