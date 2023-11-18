Папа Римський зустрівся у Ватикані з Кремльовим

При цьому вони потисли один одному руки

Джерело - IBA.

Президент Міжнародної боксерської асоціації Умар Кремльов зустрівся у Ватикані з Папою Римським Франциском.

Про це повідомляє пресслужба IBA.

При цьому вони потисли один одному руки.

Сайт IBA повідомляє, що вони обговорили силу спорту у сприянні порозумінню та гармонії між різними спільнотами, а також вони мають спільне бачення, що на "ринзі життя ми всі пов’язані людяністю та прагнемо миру".

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