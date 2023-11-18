Клімас: Нганну має бути не десятим номером рейтингу WBC, а третім

Ексчемпіона UFC Френсіса Нганну заслужив увійти у рейтинг боксерів надважкої ваги за версією WBC.

Про це розповів Егіс Клімас, менеджер чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (21-0, 14 КО)

"Виступ Ф’юрі не став для мене сюрпризом, але мене здивував Нганну. Він вийшов і бився не як боєць ММА або хлопець із UFC. Нганну бився як справжній боксер.

Чи заслужено WBC поставив Нганну на десяте місце у рейтингу? Подивіться, що він зробив. Він бився з одним із найкращих боксерів надважкої ваги у своєму дебютному поєдинку у профі.

Покажіть мені ще одного такого бійця. Він має бути не десятим номером, а третім", – сказав Клімас.