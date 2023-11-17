Міллер: Все ще віддаю перевагу Тайсону Ф'юрі в бою з Усиком

Джерело - Чемпіон.

Бій володаря титулу WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) з Френсісом Нганну не вплине на результат бою британця з чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (21-0, 14 КО).

Про це розповів боксер суперважкої ваги Джаррелл Міллер (26-0-1, 22 КО)

"Навіть не знаю... Можливо, трохи. Я чув від Тайсона, що він дуже старанно тренувався до бою з Нганну. Хоч це і не виглядало так, ніби він дійсно старанно тренувався. Це був його перший бій у Саудівській Аравії. Я знаю з бою з Лукасом Брауном у Саудівській Аравії, що різниця в часі може впливати.

Ф’юрі: Усику, це моя епоха, а твій час минув

Я все ще думаю, що він переможе Усика, він більший хлопець, і в нього є така злість, якої я ще не бачив в Усику. Я все ще віддаю перевагу Тайсону в цьому бою, а потім, сподіваюся, я нокаутую його", - сказав Міллер.

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