Шакур: У мене був дуже поганий бій проти Де Лос Сантоса

Новий володар титулу WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (21-0, 10 КО) незадоволений своєю перемогою над Едвіном Де Лос Сантосом (16-2, 14 КО).

Про це розповів сам американський боксер у коментарі Top Rank Boxing.

"У мене сьогодні був дуже поганий бій. Це все, на чому я справді зосереджений. Почувався не дуже добре, тож ніяких виправдань. Я з цим житиму, все гаразд. Прийшов сюди по перемогу, це все, що я хотів зробити.

Я не шукаю жодних виправдань. Буває, що ми через багато проходимо як боксери. Я в порядку.

Я погано почувався перед боєм. Чесно кажучи, я вже сказав собі: якщо почуватимуся так на рингу і якщо все піде не так, я боксуватиму і переможу, - сказав Стівенсон.