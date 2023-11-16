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Валлін: Дуже довго чекав на бій проти Джошуа

Валлін прокоментував бій проти Джошуа
Сьогодні 10:39 201 0
Валлін: Дуже довго чекав на бій проти Джошуа
#Ентоні Джошуа, #Отто Валлін

Джерело - tribuna.com.

Шведський боксер надважкої ваги Отто Валлін (26-1, 14 KO) давно очікував бою з колишнім чемпіоном світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО).

Про це розповів шведський боксер.

"Дякую Саудівській Аравії за це шоу. Дійсно неймовірно, що вони зробили це за тиждень, з усіма цими боксерами. Це великий захід, і я радий бути його частиною. Дякую Френку Воррену та його промоушену. 

Тиждень тому нам подзвонили — мені та Джо Ліну, моєму менеджеру. Ми поговорили про цей бій, і зрозуміли, що це має сенс. Мабуть, ми за два дні дійшли до спільного рішення зі стороною Джошуа.

Я дуже щасливий. Нещодавно у мене була велика перемога над Гассієвим. Це було 5 чи 6 тижнів тому. Я не очікував, що цього року битимусь ще раз, але це дійсно вражає.

У мене була чудова перемога, я другий в рейтингу IBF, тому я дійсно на вершині світу. Я дуже щасливий, що отримав цей бій, бо я чекав на нього дуже довго", – сказав Валлін.

Раніше Джошуа та Валлін провели першу битву поглядів.

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