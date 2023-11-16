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Вайлдер: Моя мета - повернути свій титул і об’єднати дивізіон

Деонтей Вайлдер прокоментував бій проти Джозефа Паркера
Сьогодні 13:25 187 0
Вайлдер: Моя мета - повернути свій титул і об’єднати дивізіон
Фото - gettyimages
#Джозеф Паркер, #Деонтей Вайлдер

Джерело - tribuna.com.

Колишній чемпіон у надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 КО) планує достроково виграти бій у Джозефа Паркера (33-3, 23 KO).

Про це розповів американський боксер.

"Коли люди приходять подивитися бої у надважкій вазі, вони хочуть побачити видовище, але найбільше вони очікують, щоб побачити нокаут. Одне можна сказати напевно, коли я виходжу на ринг, це те, що я прагну зробити. 23 грудня я вийду, щоб зробити це. Моя мета - повернути свій титул і об’єднати дивізіон.

Я високої думки про Джозефа Паркера. Він дивовижна людина і чудовий боєць. Це буде відмінне відчуття нарешті розділити з ним ринг", - сказав Вайлдер.

Раніше Вайлдер провів битву поглядів з Паркером.

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