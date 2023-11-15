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Шакур: Ломаченко побив Хейні

Сьогодні 15:13 215 0
Шакур: Ломаченко побив Хейні

Джерело - tribuna.com.

Ексчемпіон світу Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) повинний був здобути перемогу у бою проти абсолютного чемпіона у легкій вазі Девіна Хейні (30-0, 15 КО).

Про це розповів колишній чемпіон світу Шакур Стівенсон (20-0, 10 КО) поділився думками про перемогу колишнього 

"Тепер я думаю, що ми з Ломаченком могли б об'єднатися. Кажуть, що Василь хоче взяти відпустку на залишок року, тому я виконаю брудну роботу і заберу пояс WBC. Вважаю, що ми повинні це зробити. Це великий поєдинок.

Думаю, що Ломаченко побив Хейні. Але я не знаю, хто за цим стояв і що відбувалося. Думаю, що це було трохи дивно, але Василь переміг Девіна", – сказав Стівенсон.

Нагадаємо, Хейні переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів.

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