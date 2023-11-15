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Вайлдер прибув у Лондон, щоб оголосити про бій проти Паркера

Сьогодні 10:10 171 0
Вайлдер прибув у Лондон, щоб оголосити про бій проти Паркера
Фото - Getty Images
#Деонтей Вайлдер

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон у надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 КО) прибув до Лондона, щоб оголосити про свій бій проти Джозефа Паркера (33-3, 23 KO).

Про це повідомляє Майкл Бенсон.

З приводу цієї події має відбутись пресконференція.

Бій має відбутись 23 грудня у Саудівській Аравії. Нагадаємо, що у цей же вечір боксу колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО) може провести бій зі шведським боксером Отто Валліном (26-1, 14 KO).

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